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﻿「以大博小」欠債 愈輸愈多

2021-07-10 列印
■意大利相隔九年再闖歐國盃，眾球星無比興奮。路透社
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　　錫安社會服務中心日前接獲一宗有關歐國盃外圍賭博的求助個案，三十多歲的男事主從事物流業，賭博至少十六年，但過往從未破產。去年新冠疫情以來，他因開工不足，借下不少債務，一時間無法償還。眼見六月歐國盃開鑼，於是希望能「以大博小」，在非法外圍專買低賠率的熱門強隊，例如下注三萬元，只贏數千至一萬元等，以償還過去債務。由於輸多贏少，他曾向非正規財務公司借錢，並須兩個月償還一次，最終債務累積，共欠下二十多萬元。

　　中心主任嚴浩宇向本報表示，男事主透過網上得知中心的消息，於是主動求助，目前個案已有專員跟進。他又指，今年宣傳歐國盃賽事宣傳強勁，而解說比賽期間，少不了談及比賽賠率等事宜，擔憂賭博風氣會向年輕人蔓延。

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