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外交部特派員斥歐議會干預港事務

2021-07-10 列印
　　歐洲議會通過無約束力決議案，強烈譴責港府令《蘋果日報》被迫關閉，同時敦促歐盟制裁包括特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、港澳辦主任夏寶龍等中港官員，又建議成員國抵制明年北京冬奧。在外交部例行記者會上，外交部發言人汪文斌回應指：「你說的這個事，根本不值得關注。」

　　外交部駐港特派員公署回應指，歐洲議會一些政客出於一己私利，屢屢在香港等涉及中方主權等問題上，採取對抗行徑，敦促這些反華議員停止為反中亂港份子撐腰打氣。



　　特區政府對《決議案》提出譴責，指粗暴干預中國及香港的內部事務，強調特區政府人員無懼外國政府提出的所謂「制裁」。

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