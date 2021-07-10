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首宗國安法案件 表面證供成立

2021-07-10 列印
■被告當日駕駛的電單車涉嫌衝越三道警方防線。
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　　二十四歲被告唐英傑，涉駕駛插有「光復香港 時代革命」中英標語旗幟的電單車衝越三道警方防線，他否認煽動他人分裂國家及恐怖活動等罪，案件昨天進行第十天審訊。控辯雙方進行中段陳詞，辯方申請表面證供不成立毋須答辯，法官彭寶琴、杜麗冰及陳嘉信昨天裁定表面證供成立。

　　辯方傳召其中一名撰寫專家報告的證人、港大政治與公共行政學系教授李詠怡作供。對於「光復」一詞的意思，李根據《辭海》指：「光復：恢復舊業也」。她又認為，「時代革命」的字面意思是指「這時代人民處事方式的重大改變」。



　　李詠怡分析指，二○一九年七月二十一日元朗白衣人襲擊事件令民怨沸騰，人們便以「光時」口號來釋放民怨，她認為口號的意思本身就是開放給市民自行理解，故口號可有多個不同意思。

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