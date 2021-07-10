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抵港客確診 韓亞航空禁飛14日

2021-07-10 列印
　　本港連續三十二天新冠肺炎本地零確診，昨天只新增一宗荷蘭輸入個案，患者帶有L452R變種病毒，報稱於上月及本月已接種兩劑復必泰疫苗。另有少於五宗初步確診個案。同時，由於韓亞航空營運於本月六日由韓國首爾飛抵香港的OZ721航班，有一名乘客經抵港檢測確診，衞生署遂禁止韓亞航空營運的客機，由今日起着陸香港兩周。

　　衞生防護中心亦調查一宗懷疑復陽的個案，涉及一名三十九歲哈薩克駐港總領事館男職員，他周一從哈薩克經泰國曼谷抵港，住堅尼地城高逸華軒，其周三的檢測結果呈初步陽性，惟覆檢結果為不確定，進一步檢測的結果為陰性。他曾於四月及五月在哈薩克接種兩劑俄羅斯「衛星五號」疫苗，上月中在哈薩克確診。



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