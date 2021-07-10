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﻿信和livi bank推現金回贈 消費抽獎贏點數

2021-07-10 列印
﻿信和livi bank推現金回贈 消費抽獎贏點數
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　　信和集團商場與虛擬銀行livi bank，將於下周三推出「拉闊生活百萬賞」，涉及一百零五萬元現金回贈。市民在屯門市廣場、奧海城等，以電子消費滿三百元即可參加抽獎，連續七個星期，每星期送出五千元S現金券三十份或三千S點數。

　　S+REWARDS會員成功登記點數後可額外賺取兩倍抽獎券，livi bank用戶更可享額外五倍抽獎機會，持有「livi」勳章之S+ REWARDS會員每星期最多可獲十六張抽獎券。抽獎機會每星期累積，幸運兒有機會贏取高達三萬五千元現金回贈。



　　參加者更有機會每星期贏取三千S點數，於S+REWARDS應用程式中的「大額點數換領專區」換領各類禮品，如音樂會門券、精選家電等。
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