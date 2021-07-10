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星「旅泡」將改名「旅遊走廊」

2021-07-10 列印
　　新加坡衛生部長王乙康表示，新加坡仍然希望與香港恢復兩地之間的免隔離旅遊協議，兩地已做好再次開放邊境的準備，但他不會再稱計劃為「旅遊氣泡」，因氣泡容易爆破，將來會稱為「空中旅遊走廊」。

　　商務及經濟發展局回應指，就香港與新加坡的雙邊「航空旅遊氣泡」，兩地政府一直保持聯繫，檢視兩地的疫情發展。如有進一步安排，會適時作出公佈。



　　食衞局局長陳肇始表示，留意到新加坡政府提出，當疫苗接種率達一定程度，將不再以「清零」為目標，但暫時未有具體時間表，她指本港現階段的防疫措施仍以「清零」為主要目標。

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