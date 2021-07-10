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大欖隧道本月18日起加價

2021-07-10 列印
■大欖隧道將於本月十八日起調整收費。
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　　大欖隧道將於本月十八日起調整收費，私家車、電動載客車輛及的士收費，由四十八元加價至五十二元，加幅為百分之八；電單車及機動三輪車，由二十二元加至二十四元，加幅為百分之九；私家及公共小巴加價九元，新收費為一百零九元。

　　輕、中及重型貨車的新收費分別為五十三元、五十九元及六十五元，加幅為百分之七至八。至於單層及雙層巴士的新收費，亦上調至一百五十五元及一百八十五元，加幅近百分之九。三項正在進行的優惠，包括「全日無載客的士（吉的）十五元優惠」、「全日吉架貨櫃車二十五元優惠」，以及「午夜重型貨車及掛接式貨櫃車二十五元優惠」將會繼續。立法會交通事務委員會副主席陳恒鑌對加價感失望，認為新界西人口不斷增長，大欖隧道的車流量在疫情後會較為可觀，加價並不合理。



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