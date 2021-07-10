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情困青年危站窗外水管 飛將軍「突襲」救回一命

2021-07-10 列印
■消防員游繩將青年救回屋內。
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　　長沙灣海麗邨昨有男子疑受情所困，危站於外牆水管上企圖自殺，救援人員到場游說及「開墊」戒備，並出動消防「飛將軍」將事主救回屋內，雙方一度僵持近四小時。

　　昨晨九時許，警方接獲報案指，一名二十五歲姓黃男子危站於海禮邨海智樓窗邊水管位置，企圖自殺。



　　警方到場派出談判專家到毗鄰單位展開游說勸解，嘗試穩定其情緒。消防員則在其下方地面位置張開救生氣墊戒備，又出動「飛將軍」在樓上準備救援工作。

　　直至中午近一時，兩名「飛將軍」趁事主不為意時游繩而下，為男子繫上安全帶，將事主救回屋內，並將他送往醫院治理，初步估計事主身體無大礙。警方將事件列作「企圖自殺」處理。

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