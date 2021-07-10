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失蹤近一周行山婦遺體尋獲

2021-07-10 列印
失蹤近一周行山婦遺體尋獲
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　　四十二歲女子黃煒琳獨自前往落馬洲古洞水塘、麒麟山行山，失蹤近一星期，昨午在麒麟山尋回遺體，死因有待驗屍後確定。

　　黃煒琳上周六（三日）獨自前往古洞水塘行山，離開寓所時前曾向父母表示會回家吃飯，惟其後音訊全無。家人無計可施，終報警求助，並刊登尋人啟事。警方、消防、民安隊及飛行服務隊連日進行海陸空搜索，包括出動航拍機和蛙人協助搜索，卻尋人未果。昨午於麒麟山坳發現她，惜現場被證實死亡，死因有待驗屍後確定。



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