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大館已婚督察宿舍 結構脆弱終止復修

2021-07-10 列印
大館已婚督察宿舍 結構脆弱終止復修
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　　活化為大館的中區警署建築群，為一項大型文物保育計劃。最新評估顯示第四座建築結構較二○一九年制定復修方案時的評估脆弱，無法再按原先方案進行復修工程，須重新檢視於二○一六年呈交古諮會的八個復修選項。

　　涉及為二○一六年工程期間曾經倒塌的已婚督察宿舍（第四座），馬會於二○一九年交予古諮會的方案，已指出第四座的安全系數非常低，當時已認為有必要拆除現存部份的內牆和地板，並建議以鋼筋混凝土加固內部結構。馬會指去年六月至十二月進行復修前期工作時，偵測到建築物移動的數據，工程一度暫停並通報政府，經過六個月調查後，專家認為第四座的建築結構脆弱，工程風險較預期高，要終止復修方案。



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