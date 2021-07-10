涉及為二○一六年工程期間曾經倒塌的已婚督察宿舍（第四座），馬會於二○一九年交予古諮會的方案，已指出第四座的安全系數非常低，當時已認為有必要拆除現存部份的內牆和地板，並建議以鋼筋混凝土加固內部結構。馬會指去年六月至十二月進行復修前期工作時，偵測到建築物移動的數據，工程一度暫停並通報政府，經過六個月調查後，專家認為第四座的建築結構脆弱，工程風險較預期高，要終止復修方案。
大館已婚督察宿舍 結構脆弱終止復修
涉及為二○一六年工程期間曾經倒塌的已婚督察宿舍（第四座），馬會於二○一九年交予古諮會的方案，已指出第四座的安全系數非常低，當時已認為有必要拆除現存部份的內牆和地板，並建議以鋼筋混凝土加固內部結構。馬會指去年六月至十二月進行復修前期工作時，偵測到建築物移動的數據，工程一度暫停並通報政府，經過六個月調查後，專家認為第四座的建築結構脆弱，工程風險較預期高，要終止復修方案。
歐國盃戰況緊湊賭風熾 警破外圍竇檢1.2億波纜拘三漢
歐洲國家盃臨近尾聲，下周一（十二日）凌晨將上演英格蘭對意大利「夢幻決賽」，勢必吸引不少市民觀戰。但同時，大型足球賽事亦引來非法賭博問題，警方展開行動，在紅磡搗破一個收受賭注中心，拘捕三名男子，涉及逾一...
2021-07-10
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王毅視像會晤 歐方：不支持港獨
中歐關係再起波瀾，雖然歐洲議會的對華態度強硬，中國國務委員兼外長王毅與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利進行視頻會議，雙方仍認為會議是「及時」及「有益」的。 王毅表示，支持歐盟提升戰略自主，真正獨立自主...
2021-07-10
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「監獄摩天輪」 空中大懲罰
以世界上最嚇人鬼屋著名於世的日本富士急樂園，近日在社交媒體推特上宣佈將對設施進行改裝，全新「監獄摩天輪」七月二十一日起與遊客見面。有網民指：「睇示意圖都讓我嚇到震。」亦有人稱：「手機如果從縫隙中掉落很危險啊！」不過，也有人表示：「感覺超好玩，對我來說根本不算懲罰。」 由於富士急樂園因刺激到令人尖叫的遊樂設施著名，園方宣佈，將「魔改」園內的「閃亮之花摩天輪」，設置兩個「監獄摩天輪」的座艙，讓民眾一起來感受「高空囚犯」的刺激感。 官方宣傳口號更表示：「被困在由不銹鋼製成的牢獄中，讓囚犯們在被風吹的籠子裏度過十一分鐘的懲罰。」「享受從縫隙中眺望遠方的刺激感。」 熱情地邀約民眾一...
2021-07-10
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西貢傲瀧環境清幽
坐落於西貢清水灣的傲瀧，樓齡僅約5年，環境清靜，享有高度私隱。是次走訪該屋苑高層靚裝放盤，實用面積906方呎，三房一套設計，一室新派靚裝，連賞景露台，靜享清幽內園池景。 由新世界發展的傲瀧，設有27座...
2021-07-10
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港股反彈191點 全周跌近千點
恒指昨日盤中曾插穿二萬七大關，以及俗稱牛熊分界線的250天線（27116），但在美團（3690）及小米（1810）帶領下大市「V彈」，助恒指終結八日連跌頹勢，收報27344點，反彈191點。惟恒指全周...
2021-07-10
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歐美爭霸 周日開戰 夢幻雙決
今屆美洲及歐洲國家盃將同在香港時間周日上演夢幻決賽，巴西率先在香港時間周日早上八時正作東硬撼阿根廷，相隔十九小時後，英格蘭即在溫布萊地頭決戰意大利，兩場決賽使球圈中人和球迷都期待萬分。 英格蘭在香港時間周一凌晨三時對決意大利。向來是香港球迷寵兒的三獅今屆歐國盃防守大躍進，六仗只失一球，面對反傳統踢進攻足球、六仗入十二球之多的意大利。英軍名宿加歷查指史達寧及哈利卡尼的「街頭足球智慧」，一改向來紳士踢法，擊破意大利的防守藝術。（ViuTV 99、Now616、618台周一凌晨3:00直播） 攻防大戰vs好友內訌 美洲盃決賽對碰戲碼則是眾望所歸。因為不論歷來戰績、實力和人氣，巴...
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【中菜廚師發辦】淺水灣搵食歎小菜 「粥粉麵飯」新推優質時令海鮮中菜 無敵海景打卡一流
在淺水灣搵食，首選位於海邊的中菜食府「粥粉麵飯」。餐廳最近推出全新的中菜廚師發辦，由擅長主理時令海產的中菜大廚，每日在街市精挑生猛海產入饌，喜歡海鮮中菜的可別錯過。 中菜廚師發辦 廚師發辦是近...
2021-07-07
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《自肥》俏博士 唔介意食蟲玩曱甴 34B李文潔誓做香港綜藝女王
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好好過日子——滋養
朋友約午飯，在中環IFC的CaN LaH主打南洋菜，一煲米粉蟹煲蟹鮮湯濃。那湯是用十幾斤蟹和老雞熬成，沸滾上枱，濃香之極，米粉泡於其中，飽吸精華，好吃得沒朋友。 中環午飯，照例是間間餐廳爆滿，不訂住吃不上。近來疫情紓緩，雖然還是要戴口罩，但午飯熱鬧的環境已復舊觀，可見在家工作的人多已經回到辦公室上班，希望一切慢慢恢復。 大家可以過上正常的日子。 餐廳經理Sonia過來打招呼，戴着口罩一時認不出來，原來二十年前她在交易廣場的「洞庭樓」工作，那時我常去幫襯。「洞庭樓」結業也好些年了，虧她還記得我女兒的名字。甚至還記得當時我的名片式樣和顏色，似水流年，互問安好，親切感油然而生，我...
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馬場浮世繪——香港馬會取消轉播識價盃
香港馬會原定在下月七日，轉播英國雅士谷馬場舉行的識價盃騎師賽，然而，為確保每關騎師賽都能夠出馬滿額，當地馬會將該賽後備馬匹名單，延至賽事開跑前四十五分鐘才失效，但此舉將嚴重影響香港的受注時間，香港馬會對此表示不能接受。其後主辦單位承諾，將後備馬匹名單失效時間，提早至頭場開跑前兩小時，但香港馬會最終亦決定，取消轉播識價盃，改以下月三日法國多維爾耿場舉行的羅斯齊爾德大賽日代替，當日除了舉行一級賽羅斯齊爾德大賽外，還有三場三級賽，戲碼依然精采。 馬場浮世繪
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