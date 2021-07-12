搬運工確診變種病毒 機場恐隱藏毒鏈 八萬人強檢

機場恐現爆疫危機。本港連續三十三天新冠肺炎本地零確診紀錄斷纜，一名機場停機坪搬運工人確診，並帶有L452R變異病毒株。當局正調查染疫搬運工與早前確診男地勤有否關連，坦言機場或有隱形傳播鏈，要求在機場工作的約八萬人接受強制檢測。本港昨天新增一宗本地源頭不明個案，該名五十歲男病人在機場停機坪負責搬運工作，上月二十四日的強檢結果為陰性，上周五的強檢結果則為陽性，CT值為十九，並帶有L452R變異病毒株，他於本月一日曾接種一劑復必泰疫苗。男病人與一名朋友住在黃大仙金鳳街一至三號的劏房單位，政府前晚圍封相關大廈，沒有發現確診個案。已打一針復必泰衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日指出，男患者在機場禁區負責搬運貨物及行李上落飛機，多數負責客機，一般不會接觸機組人員及乘客，平日會使用休息室。他與上月底確診Delta變種病毒的男地勤互不相識，亦無直接接觸，兩人曾分別去過位於機場的啟翔2餐廳，但各自的光顧日期相距甚遠。張竹君認為，染疫搬運工透過人傳人染疫的機會較大，若透過貨物傳播病毒，應不只出現一宗個案，當局正進行病毒基因分析，並會調查他曾否接觸其他確診者、負責的航班是否曾有機組人員及乘客染疫等。因應機場近期出現兩宗個案，張竹君懷疑機場有隱形傳播鏈，故要求於上月二十日至本月十日期間，在機場工作的人士須於明天或之前接受強制檢測，已完成接種疫苗者不獲轄免，料涉及約八萬人。她指，若今次個案亦涉及較高傳染性的Delta變種病毒，恐防不勝防，警告Delta變種病毒較沒變種的病毒具雙倍傳染性，呼籲機場員工要盡早打針，並要多加清潔機場的公用設施。多個地方列強檢清單張竹君指出，患者有九十多名密切接觸者須送檢疫，他曾到訪的多個地方被納入強制檢測，包括沙田廣源商場「麥當勞」及「一葉小廚」；黃大仙中心「美心MX」及「銀咖哩」；黃大仙環鳳街「錦尚甜」；黃大仙新光中心「爭鮮迴轉壽司」；黃大仙銀鳳​街「大家食」；海洋公園；以及深水埗九江街的「英姐髮型屋」。