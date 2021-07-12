機管局要求進入禁區員工打針

就一名機場男地勤上月底確診Delta變種病毒，機場管理局其後宣佈，為進一步加強保障機場員工、旅客及其他機場使用者，將由下月一日起，要求所有進入機場禁區範圍的機場員工必須出示已完成接種新冠疫苗的證明，即員工於進入機場禁區的十四日前，已完成接種兩劑疫苗，否則要出示即日有效的陰性檢測結果證明。國泰航空亦要求所有駐港機組人員，必須於下月三十一日或之前打針，並將檢視未打針的機師及機艙服務員的聘用安排，評估他們能否續聘為機組人員。若部份機組人員未能打針，公司會按個別情況，盡量作出短期過渡安排。