富豪布蘭森太空之旅成功 抵太空邊緣體驗無重狀態

七十歲的英國富商布蘭森昨晚乘坐旗下太空旅遊公司「維珍銀河」的太空飛船「團結號」，到達離地八十公里的太空邊緣，親身體驗四分鐘無重狀態，成為首位進入太空的平民，並為明年正式推出的商業太空旅行「熱身」。承載「團結號」飛船的母船「夏娃」，於本港時間昨晚十時四十分，在美國新墨西哥州的太空港起飛，機組人員共有六人，包括布蘭森等四名乘客，另有兩名機師。「夏娃」飛至離地十五公里高空時，按計劃釋放「團結號」，後者隨即點燃火箭引擎，高速上升至離地八十多公里的太空邊緣，「團結號」會關掉引擎，讓乘客體驗四分鐘的無重狀態，同時觀賞地球景色。最後「團結號」以滑翔方式返回發射場，在出發後約一小時於跑道着陸。布蘭森等人會成為史上首位進入太空的平民，為人類太空歷險揭開新篇章。「維珍銀河」早前已為太空旅行進行二十一次試飛，其中三次成功到達太空邊緣。今次任務將進一步評估飛船的客艙環境、座位舒適度，以及無重體驗等效果，以此為參考，為明年正式推出的商業太空旅遊作最後準備。「維珍銀河」早前表示，每個座位的收費為十二萬至二十五萬美元，目前已有約六百人預訂，包括歌手Justin Bieber，及荷里活巨星里安納度狄卡比奧。公司又預計，將來每年可安排約四百次太空旅行，讓乘客享受漫遊太空的樂趣。布蘭森向來喜歡挑戰及冒險，他在二〇〇四年創辦「維珍銀河」，經歷十七年研發，終於開發出現時名為「太空船二號」的太空飛行系統，並將推出「太空船三號」。但「維珍銀河」過去並非一帆風順，在一四年的一次試飛中，由於人為錯誤，返回艙降落系統失靈，導致一名機師死亡。而在去年十二月的試飛中，「團結號」的火箭引擎與電腦系統斷網，被迫臨時中止任務。