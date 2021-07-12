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瑞麗增12本土確診 「獵鷹號」方艙啟用

2021-07-12 列印
■「獵鷹號」氣膜方艙實驗室曾在廣州白雲投入使用。網上圖片
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　　雲南省瑞麗市新增十二宗新冠肺炎本地確診個案，均由該市全員核酸檢測和重點人群核酸檢測中發現，今波本土疫情累計五十三人染疫。瑞麗市首個「獵鷹號」氣膜方艙實驗室於上周五投入使用，實驗室可二十四小時接收樣本檢測，核酸檢測的每日檢測量可達三萬份。「獵鷹號」早前亦曾進駐廣州疫區荔灣、白雲等，提高當地的核酸檢測能力。

　　此外，台灣新增二十八宗本地個案，再多四名患者病逝。全台明天將適度放寬防疫措施，但不少民眾在過去周末到訪著名旅遊景點，如合歡山、高雄興達漁港等，都出現人潮及車潮。



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