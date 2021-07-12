特首林鄭月娥昨日出席電台節目時坦言，丈夫及兒子為自己的工作，作出很大犧牲，但大家都「心照」，不會要求她公開感謝。休息期間，她一度用紙巾抹眼淚。被問及家人對其工作的感受，林鄭月娥回應指大家「心照」，兩個兒子亦不會要求媽媽公開感謝自己，丈夫亦如是。她強調自己不能在公開場合談及家人，否則會「眼濕濕」。對於歐洲議會近日大比例通過無約束力議案，要求成員國制裁她及港澳辦主任夏寶龍等中港官員，林鄭回應指，這些行為是要展現「霸權」，而有關國家自以為高人一等，忘記中國已可「平視世界」，甚至在部份領域領先世界，強調特區政府根據《港區國安法》拘捕犯罪份子，並交予法庭審判，外國政府要求釋放被捕人士，是踐踏法治精神，又形容「兩年以來，好清楚誰人提供保護罩」，讓犯罪份子肆無忌憚，衝擊政權。