官員違限聚令 林鄭承認三人有疏忽

對於入境處處長區嘉宏、海關關長鄧以海，及保安局副局長區志光早前出席私人宴會，​違反「限聚令」，特首林鄭月娥承認，三人敏感度不足，存在疏忽，但已承擔法律後果，並公開致歉，付出一定代價，而不論對錯，三人及其家人亦受影響，認為事件應告一段落。她強調，高級公務員及問責官員需要「比白更白」，不留空間讓他人「抽秤」，又形容自己很少出席社交聚會，有如「獨家村」。但她指大眾應明白，三人當晚受邀出席，是以為聚會屬私人性質，事前亦不知菜單，而事件亦突顯警方執法一視同仁。