21國聯盟關注《蘋果》　外交部促停插手內政

本港連續三十三天新冠肺炎本地零確診的紀錄斷纜，一名在機場停機坪負責搬運的員工確診，是繼上月底一名機場地勤員工染疫之後，近期再多一名機場上班人員中招。衞生防護中心坦言，擔心機場存在隱形的病毒傳播鏈。由於機場員工一而再從不明源頭受病毒感染，而且是傳播力更強的變種病毒，他們一旦帶病毒進入社區，將會引發新一波嚴重疫情，當局必須立刻採取嚴控措施，遏止病毒經機場員工潛入香港。 上述機場搬運工如何受病毒感染，有待當局調查，在未有答案之前，機場儼如高危地區。現在首要工作，是在機場撤底大消毒，把可能存在於環境中的病毒消滅；二是深度檢視接待入境客人的程序，是否有機會給帶病毒者傳染給機場人員？入...

2021-07-12