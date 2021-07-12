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21國聯盟關注《蘋果》　外交部促停插手內政

2021-07-12 列印
　　美英法澳及日本等二十一個國家組成的「媒體自由聯盟」發表聯合聲明，強烈關注《蘋果日報》被迫關閉的事件。外交部駐港公署發聲明，敦促所謂「媒體自由聯盟」有關成員，停止包庇反中亂港勢力，停止打着新聞自由的幌子，從事插手香港事務和中國內政的醜惡勾當，否則必將受到包括香港同胞在內全體中國人民的堅決回擊。

　　其中美國國務院在網站刊出聯盟的聲明，批評特區政府利用《港區國安法》打壓傳媒，破壞香港高度自治。外交部駐港公署敦促「媒體自由聯盟」部份成員，停止以新聞自由為幌子，從事破壞特區法治的勾當，公署發言人批評是粗暴干涉香港事務及中國內政，予以嚴厲譴責，表示強烈不滿及堅決反對。



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