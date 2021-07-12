其中美國國務院在網站刊出聯盟的聲明，批評特區政府利用《港區國安法》打壓傳媒，破壞香港高度自治。外交部駐港公署敦促「媒體自由聯盟」部份成員，停止以新聞自由為幌子，從事破壞特區法治的勾當，公署發言人批評是粗暴干涉香港事務及中國內政，予以嚴厲譴責，表示強烈不滿及堅決反對。
21國聯盟關注《蘋果》 外交部促停插手內政
其中美國國務院在網站刊出聯盟的聲明，批評特區政府利用《港區國安法》打壓傳媒，破壞香港高度自治。外交部駐港公署敦促「媒體自由聯盟」部份成員，停止以新聞自由為幌子，從事破壞特區法治的勾當，公署發言人批評是粗暴干涉香港事務及中國內政，予以嚴厲譴責，表示強烈不滿及堅決反對。
搬運工確診變種病毒 機場恐隱藏毒鏈 八萬人強檢
機場恐現爆疫危機。本港連續三十三天新冠肺炎本地零確診紀錄斷纜，一名機場停機坪搬運工人確診，並帶有L452R變異病毒株。當局正調查染疫搬運工與早前確診男地勤有否關連，坦言機場或有隱形傳播鏈，要求在機場工...
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習近平金正恩矢言加強合作 互助條約60年中朝互發賀電
「中朝友好合作互助條約」簽訂六十年。北韓官方朝中社周日報道，北韓領導人金正恩與中國國家主席習近平互發賀電慶祝，並矢言加強兩國間的合作和互助。 習近平在訊息中表明，中方願同朝方加強戰略溝通，把握好中朝關...
2021-07-12
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莫伊茲曾提及背後有惡勢力操控 海地第一夫人斥政敵殺害總統
海地總統莫伊茲早前遇刺身亡後，中槍受傷的第一夫人馬蒂娜上周六首度發聲明，直指是敵對組織出手除掉莫伊茲，藉此阻止民主改革。據報，莫伊茲生前也經常提及，海地混亂多年背後有一股黑勢力操縱。 而當地黑幫首領切...
2021-07-12
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屬小學11校網 璈珀素雅長廳清新柔和
西半山單幢豪宅璈珀位處傳統豪宅地段，加上坐擁名校網優勢，吸引不少實力家庭客。今次帶大家走訪當中高層放盤，面積1538方呎，採3房2套房間隔，廳大房大樓底高，空間感強，客廳外接連露台，單位外望區內景致。...
2021-07-12
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內地降準放水 美股三指破頂 港股今可望裂口高開
港股上周五收市後，內地突然宣佈降低存款準備金率，加上美股三大指數齊創新高，市場氣氛全面好轉，港股今日可望裂口高開。不過由於內地持續壓制科技企業，在不明朗政策因素之下，證券界估計，港股在27700點附近...
2021-07-12
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再見亞軍廷 美斯第一冠
美斯圓夢！這名三十四歲老將個人和球會榮譽無數，在阿根廷也表現神勇，奈何屢跟錦標擦身而過，今夏美洲國家盃演出一如既往，不同的是周日決賽還多得舊隊友迪馬利亞守護一箭定江山，還有新晉隊友門將達美安馬天尼斯和中場迪保羅幫手，1:0險勝東道主巴西，為國鞠躬盡瘁十六年，終於首嘗捧盃滋味。 美斯○五年開始為阿根廷披甲，苦戰十六年周六高舉美洲國家盃，多得一眾並肩作戰多年的舊隊友守護。迪馬利亞便繼○八北京奧運後，今仗再一次士哥率領國家隊封王。 老戰友天使射垮巴西 京奧男足決賽，天使一箭定江山領軍擊敗尼日利亞摘金，今仗又射入全場唯一入球率隊打敗宿敵巴西。這名三十三歲大場矢言，多得美斯賽前...
2021-07-12
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【新機上手試】Sony Xperia 1 III三鏡頭四焦段 70mm/105mm遠攝可變 4K OLED芒升級120Hz 機價破頂九千元起跳
自4月發佈後，叫一眾粉絲苦候多時的Sony 5G旗艦手機新作Xperia 1 III，港版鐵定本月下旬開賣。除了升級至120Hz更新率的4K OLED芒，另一賣點是用上可變換70mm/105mm焦距的...
2021-07-08
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巨星賀《頭條》 實力最強 精采屹立16周年
全港最受歡迎、發行量及讀者人數最多的《頭條日報》，一直備受讀者及廣告客戶推崇，強勢No.1！《頭條》踏入16載，全城眾多巨星紛紛送上祝福，齊賀《頭條》年年第一，精采屹立16年！ 《頭條》旗下印刷版及網...
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社論——防機場「漏毒」 嚴控未打針人員
本港連續三十三天新冠肺炎本地零確診的紀錄斷纜，一名在機場停機坪負責搬運的員工確診，是繼上月底一名機場地勤員工染疫之後，近期再多一名機場上班人員中招。衞生防護中心坦言，擔心機場存在隱形的病毒傳播鏈。由於機場員工一而再從不明源頭受病毒感染，而且是傳播力更強的變種病毒，他們一旦帶病毒進入社區，將會引發新一波嚴重疫情，當局必須立刻採取嚴控措施，遏止病毒經機場員工潛入香港。 上述機場搬運工如何受病毒感染，有待當局調查，在未有答案之前，機場儼如高危地區。現在首要工作，是在機場撤底大消毒，把可能存在於環境中的病毒消滅；二是深度檢視接待入境客人的程序，是否有機會給帶病毒者傳染給機場人員？入...
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錶之未來大熱奪標 莫雷拉四喜臨門 姚本輝極速捧盃至好
昨日舉行今季田草煞科戰，有兩場盃賽，結果沙田一哩錦標由姚廄「友誼至好」爆半冷勝出，馬房另贏「極速奔馳」起孖。而香港馬主協會錦標，則由呂廄「錶之未來」大熱掄元。至於莫雷拉憑方廄「果然友」、石廄「皇龍司令...
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