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裸女圖闖政總被捕

2021-07-12 列印
　　一名二十四歲女子前晚全裸試圖闖入政府總部被警方拘捕，警方在她身上檢獲毒品。

  據悉，該名女子曾於《蘋果日報》任職記者。



　　據了解，事發於前晚八時許，該名女子在政府總部入口要求入內遭拒。女子疑因神志不清，開始脫去衣服，被在場警員制服。警員將她送院治理，她涉嫌猥褻裸露身體、阻差辦公及藏毒被捕。

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