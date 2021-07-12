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吳秋北：支聯會遣散員工轉移視線

2021-07-12 列印
　　港區全國人大代表、工聯會會長吳秋北認為，支聯會的立場一直針對內地及中國共產黨，即使遣散員工，只是與對內地有敵意的人脫離關係，認為只是想轉移視線，但支聯會無改變立場，相信是會觸犯《國安法》。

　　支聯會日前公佈，香港政治環境急劇轉壞，決定減少常委會委員人數及將遣散所有職員。



  吳秋北指若有組織不合法，國安公署一定會徹查及執法，參與其中的個人躲不過法律責任，呼籲市民小心被人煽動、擾亂及顛覆政權，要有所警惕。

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