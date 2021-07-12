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25%受訪教師有意到內地執教

2021-07-12 列印
　　教聯會於五月中向五百名教師進行問卷調查，發現約四分之一教師表示，有意到內地學校執教，逾三成半教師指將來會考慮到內地執教，當中逾六成教師有意到開設港籍學生班的內地學校任教，有近一半教師有意到港人子弟學校任教。

　　調查亦發現，約八成教師認為目前考取內地教師資格資訊不足，以及過半數教師認為申請內地教師資格認證程序繁複。



　　教聯會期望兩地政府推出措施，加強支援有意到內地執教的教師。主席黃錦良建議，兩地政府制訂教師跨境聘任的政策，安排教師到內地學校短期實習，又呼籲當局在香港設立試場，讓香港教師在港考取內地教師資格。

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