﻿中環街市將以新貌亮相 ﻿﻿丁新豹倡引入文青店﻿

活化後的中環街市最快會在今年第三季與市民見面，這棟三級歷史建築丟空約有十四年，各界都對活化有甚大期望，但憂慮該處會被高檔商店入侵。前香港歷史博物館總館長丁新豹接受本報訪問時建議，活化後的中環街市可引入受現時「文青」歡迎的商舖，如手作店，亦可讓從事一些已入非物質遺產名單的從業員加入。自中環街市在〇三年關閉，到活化計劃在〇九年啟動，再於一七年交由市建局動工，這棟三級歷史建築丟空約有十四年。中環街市對香港人有着不一般的意義，該處其中一個著名特色便是那條水磨石樓梯，亦是已故世界級攝影大師何藩經常流連的攝影地。但活化後的樓梯加裝金屬的扶手欄杆，惹來不少非議。丁新豹曾是城中綠洲社區諮詢委員會成員，他指明白有人認為加裝欄杆破壞風味，但街市建成已久，理解為配合現有規例而加裝新欄杆，認為現時金屬的扶手欄杆已盡量配合原有風格。加裝金屬扶手欄杆惹非議活化建築要具相當的吸引力。丁新豹指街市對當時在附近生活、「打滾」的人應該熟悉，要他們來沒有難度；營運機構應想辦法吸引年輕人，多花心思推廣，因為中環街市對年輕人較陌生，「如果講大館地理位置好正，咁呢度（中環街市）更加冇得頂」，由於街市地理位置非常方便，相信人流不成問題，形容「好難做得衰」。活化後的中環街市會有新面貌，市建局曾指會打造成城市綠洲。丁新豹建議可以年輕人的角度出發，引入近年受「文青」歡迎的店舖，例如手作店、文娛工作坊等，可考慮加入「慢活」概念。營運機構亦可讓從事一些已入非物質遺產名單的藝術、工藝從業員加入，令他們可以有地方推廣。建議可加入「打卡位」，相信不少人會特意為此而來，亦可引入VR技術呈現不同年代和風格的中環街市，營造穿越時空的感覺。負責營運中環街市的華懋曾指出，將會引入本地品牌、綠色小店等商戶，涵蓋手作、文化、可持續發展的特色店舖，透過互動設計成為新一代地標。亦保留了當年街市內的十三個攤檔，活化並融合於新用途。