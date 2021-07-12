港首個華人聚集街市 食材齊全款式多

中環街市對香港人有特別意義。丁新豹透露，原來香港早期最多華人的地方，並非現時人來人往的中環，而是方便民眾出海捕魚的赤柱。而中環街市則是香港第一個華人聚集的街市，有着全港最齊全、最多款式而又最新鮮的食材，當時不少「馬姐」為準備大餐，都會在中環街市搜羅食材。中環街市經歷香港大小變遷，丁新豹指「中環街市」原名為中央市場（Central Market），對應上環西港城（Western Market）。除了街市的名字有變，附近的街道亦隨時間流逝而有轉變。他指原來中環街市兩側的街道，當時為紀念英女皇維多利亞登基五十周年，而特意改名為域多利皇后街（Queen Victoria Street）以及租庇利街（Jubilee Street）。