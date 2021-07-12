體育館直播奧運為港隊打氣

港隊於多個東京奧運會項目取得入場券。康文署將在轄下十八區指定體育館設置「奧運直播區」播放奧運賽事節目，讓市民為出戰奧運的香港運動員打氣。奧運將於在本月二十三日開幕，當日下午五時，康文署將在九龍公園體育館舉行「奧運直播區」啟動活動，當天會有運動示範及同樂活動外，亦會有香港運動員分享運動知識，詳情稍後公佈，而其他場地的「奧運直播區」亦會由當晚開始開放。所有「奧運直播區」在本月二十四日至下月八日期間，開放時間為上午八時至晚上十一時，開放予公眾觀看賽事和精華片段。各個場地亦會展示以香港運動員參與奧運為主題的展板。