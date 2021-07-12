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劏房租管有「底線」 陳帆：下調加幅最多一成

2021-07-12 列印
劏房租管有「底線」 陳帆：下調加幅最多一成
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　　政府日前公佈落實劏房租務管制措施，設四年租住權，加租上限為一成五。運輸及房屋局局長陳帆表示，若立法會最終通過修正案，下調加幅至最多一成，當局不會撤回草案。

　　陳帆（見圖）指制訂政策的「底線」是確保業主不會離開市場，令租戶失去住所，並指加幅會參照差餉物業估價署私人住宅租金指數的變動，以加幅較低者為準。他續指，在收費及續租加幅等安排上，草案「寫得很辣」，業主沒甚麼空間可以「走盞」。



　　對於有政黨考慮提修正案，將加幅上限減至一成，陳帆稱即使立法會最終通過修正案，當局亦不會撤回草案。他重申，政府的出發點是保障弱勢社群，若撤回草案，「初心就沒有了」。他又指，由於每間劏房的位置及裝修亦不相同，現階段訂定起始租金水平不可行，預料需要二至四年收集數據再決定。

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