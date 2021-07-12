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民主黨主席羅健熙辭任區議員

2021-07-12 列印
民主黨主席羅健熙辭任區議員
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　　政府將於本月內完成區議員的宣誓程序，截至昨日下午，已經有最少一百六十名民主派區議員請辭。南區區議會主席、民主黨主席羅健熙（見圖）昨日宣佈決定辭任區議員職務，又批評政府連日來對區議員宣誓的說法模糊，僅透過傳媒「放風式」處理問題，亦指政府以新法例褫奪妥當參選議員的資格。

　　羅健熙指，持續的不確定性令區內工作受到很大影響，加上財政負擔的考慮，所以決定辭職，對於無法完成任期感到十分遺憾，亦為黨內其他無法完成任期的區議員，向選民致歉。至於目前情況會否減低民主黨參選立法會的意欲，他重申民主黨將於九月的會員大會時才決定參選與否。





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