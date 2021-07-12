  • 2021年7月12日 星期一
  • 34º
  • 63%
熱門： 大埔劏房奪命火七一刺警洪永城大S

日報新聞 > 港聞

車房兩惡狗追咬途人釀兩傷

2021-07-12 列印
車房兩惡狗追咬途人釀兩傷
Previous Next

　　新蒲崗一間車房昨晨發生狗隻咬人事件，兩頭惡狗突然從車房衝出追咬途人，有人防備不及被咬傷。

昨晨七時許，新蒲崗三祝街近七寶街交界一間車房打算開閘營業時，車房內飼養的兩頭狗隻疑聽到急促腳步聲，受驚後從車房衝出，黃色混種番狗不斷追吠，另一頭黑白斑紋唐狗疑失控咬傷途人；五十八歲途人被咬傷左膝，另一名六十六歲途人走避時亦不慎跌倒受傷。



　　據悉，飼養兩頭狗的車房東主指狗隻有打針及注射晶片，對愛犬傷害途人一事致歉，願意承擔責任。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd