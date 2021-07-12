減用膠餐具求補貼 政府持開放態度

減少即棄塑膠餐具為全球大勢所趨，環境局局長黃錦星昨指出，「管制即棄膠餐具計劃」為期兩個月的公眾諮詢早前已經開始，對於飲食業界期望政府提供補貼，他指政府持開放態度，亦會參考其他地方定立政策及罰則。他又指，部份業界已自發減少即棄塑膠使用，並使用替代品；但由於這並非整個行業的營運方法，並不公平，亦非最理想，希望社會支持立法管制。計劃料明年提交立法會，加上一年半的準備和適應期，二五年可落實措施。黃錦星指政府將推出香港資源循環藍圖，其中一個重點是全民減廢，期望可在接下來十年分階段管制即棄塑膠，包括飲品塑膠及塑膠餐具等，令即棄塑膠餐具能邁向「清零」。