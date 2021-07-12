港島延線租金「先升後跌」前車可鑑 屯馬線商舖租金難爆升

每當新鐵路線通車，緊隨而來均是附近商舖大幅加租，正如最近屯馬線全線通車，有沿線商戶叫苦連天，不過亦有九龍城及土瓜灣舖租不升反跌，升勢不如預期。《星島日報》報道，翻查已通車數年的港島西延線及南港島線一帶，或可得到啟示。有熟悉行情的地產業界指，當初有業主以為「有肉食」將租金抬高，豈料無人接手成吉舖，加上社運及新冠疫情接連衝擊，大削商舖升值空間，業界直言，「對舊區而言，新鐵路只代表有多一種交通工具，未必區區升值」，又預計屯馬線沿線店舖升幅將現滯後情況。港島西延線及南港島線分別在一四至一六年間通車，受惠於通車前後「炒概念」，西環一帶隨即「變天」。中西區區議員張啟昕透露，在通車前一、兩年起出現舊區老店倒閉換來新式餐廳，有業主為牟利，不惜大幅加租逼走非食肆，如「唐樓底的車房月租約萬多元，轉租給餐廳可開價四至五萬元。」惟城西關注組成員張朝敦留意到，有部份業主「企得太硬」終出事：「山道曾有士多因加租倒閉，但後來該舖位無人接手變吉舖。」鐵路熱潮未必持久利嘉閣（工商舖）地產高級營業董事鄭得明直言，部份業主於通車前以為「有肉食」遂加租，但鐵路熱潮未必持續到長時間，「一般是近主要街道、市中心的舖位才有得加」，而數據上亦未見西環過去數年的舖租有大幅度上漲，有租予酒樓的舖位於通車後一度加租，其後回跌至通車前水平。美聯物業助理營業董事謝錦成則指，自堅尼地城與市區的距離拉近後，不少在中環上班的外籍人士遷入，社區內形同「小蘇豪」一樣，但西區舖租較通車前僅略升百分之十五，源於通車後數年間經歷社運及疫情，消費力下跌。除商舖之外，住宅市場亦一度受惠於通車效應，謝錦成指，西區有部份新樓盤在通車之後落成，由於新樓鄰近車站出口，起初帶動租金上升：「以翰林峰為例，最高峰平均呎租可達一百元，現時已回落至約八十二元。」他解釋社運後有外資撤資，變相外籍租客減少，疫情亦令來港讀書的內地人數下跌。鴨脷洲的利東邨自一六年起由港鐵接通。南區區議員陳欣兒直言，早於通車前一年，邨內街市翻新，商場營辦商及後又易手，故已多次加租逼走舊商戶，改由多家新連鎖店進駐，以迎接搭港鐵而來的街客，「利東靠近玉桂山，近年周末的確多了行山客。」上述加租效應亦曾在九龍城及土瓜灣一帶浮現，有報道指，九龍城的食肆大呻於三年前已被大幅加租近四成，不過最新數據，九龍城及土瓜灣一帶的有舖位差餉估值不升反跌，按年跌幅約一成。通車效應或待後年有地產業界認為，屯馬沿線新站舖租回落，或受該區的地理因素所限。謝錦成分析指，西環與核心商業區距離不遠，故得以「變天」，但最新通車的屯馬線沿線多為舊區，「對舊區而言，新鐵路只代表有多一種交通工具。」他估計最終或只得土瓜灣受惠。鄭得明則認為疫情下加租的空間不大，屯馬線局部通車已逾一年，惟未聞顯徑站及啟德站附近的舖租上升，主要是住宅租售盤或受鐵路帶動。萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，土瓜灣及九龍城區的舖位租金水平他預計將現加租滯後情況，「屯馬線在疫情下開通，可能要到明年或後年，才有通車效應。」