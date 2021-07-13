大埔劏房發生情殺案，一名四十二歲女子與兩名女兒慘死亂刀之下，其同居男友被捕。消息稱，女死者為新移民，育有兩名不同姓氏的女兒，與一名地盤男工同居。女方疑有債務問題，男方替其償還後，平日還要照顧兩名非親生女，近日更發現女方疑紅杏出牆。昨日深夜劏房傳出爭吵聲，有人疑盛怒下狂插女事主四十多刀，兩女童護母亦被斬傷。事發後，疑兇縱火圖「一鑊熟」，警方及消防接報到場，救出三母女，惜送院搶救不治。警方拘捕一名六十二歲地盤工，將案列作謀殺及縱火案處理。大埔警區助理指揮官（刑事）范偉豪署理警司交代案情指，警方昨晚接獲兩次報案，分別指大埔鄉事會坊「美雲樓」六樓一間劏房傳出爭吵聲，其後起火冒出濃煙。警方及消防趕到，消防煙帽隊開喉灌救，於四十分鐘後將大火救熄。警方進入唐樓調查，在梯間發現一名六十二歲姓姚男子倒卧昏迷，他是劏房的男住客。消防員進入約一百呎的劏房，發現四十二歲姓溫女子和其八歲和十三歲的女兒，均已失去知覺，各人頭部及手部有多處刀傷，身體被火熏黑。三女送院搶救，分別於凌晨三時先後證實不治，而姚姓男子則轉送威爾斯親王醫院治療。救火期間，消防一度疏散唐樓多名住客到安全地方。女死者身中40多刀火警後，消防、警方重案組探員及政府化驗人員展開調查，翻看閉路電視。初步調查顯示，溫姓女死者為新移民，與兩段戀情所生、分別姓賴和姓廖的女兒同住。女死者於一七年認識姚姓地盤工，其後發展成情侶並同居，四人同住「美雲樓」一劏房。昨晚，疑有人不滿替女方償還欠債後，平日亦負起照顧兩名非親生女的責任，對方竟紅杏出牆，與女友爭吵。有人盛怒下持刀襲擊女方，狂插四十多刀，溫婦兩位女兒疑護母心切，以身阻擋，亦身中多刀。警方疑有人襲擊三母女後，在劏房內縱火，企圖同歸於盡。警方以涉嫌縱火及謀殺罪名拘捕該名地盤工。據悉，涉案男子平時出入住處，會向鄰居打招呼，沒有異樣，社署亦沒有該單位的家暴紀錄。案中慘死的兩名女童，其中八歲女童就讀大埔一間小學。該校發出聲明，對一名二年級學生因意外死亡，全校師生深感惋惜及難過，校方即時啟動「危機處理小組」，為有需要學生提供情緒支援。