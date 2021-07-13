檢獲3D打印手槍部件 「光城者」土彈案再拘五人包括金主

警方上周搗破激進「港獨」組織「光城者」涉製造土製炸彈案，拘捕九人，昨天再拘捕五人，疑他們與案有關。據悉，五名被捕者中，有三人是中學生，其中一名十七歲女學生與一名物業管理經理懷疑是「金主」。此外，警方在行動中檢獲一批證物，據悉包括3D打印機製成的手槍部件。警方國安處採取行動，在全港多區拘捕四男一女，年齡介乎十五至三十七歲，各人涉違反《港區國安法》「串謀策劃恐怖活動罪」，與上周的「光城者」涉嫌製造土製炸彈案有關。警方在各人住所及工作地點檢獲一批物品，所有人被扣查，不排除有更多人被捕。行動期間，警方將一名黑布蒙頭的疑犯押返牛池灣彩峰苑住所蒐證，之後一度帶回黃大仙警署。至傍晚六時許，再押至灣仔英皇集團中心一個辦公室搜查，歷時約四十五分鐘。物管經理涉提供資金據悉，住在牛池灣彩峰苑的疑犯三十七歲，是英皇物業管理公司的經理，警方初步懷疑他與另一被捕的十七歲女學生是「金主」，為組織提供資金。另一名被捕者是地盤工人，負責幫案中十五歲及十九歲兩名中學生購買化學品。消息指，警方檢獲一部3D打印機，以及3D打印機製成的手槍部件，相信疑犯用作製造槍械。英皇集團發聲明，確認其中一名疑犯為集團物業部員工，由於案件正由警方進行調查，故未有資料可以提供。集團已暫停該名員工的職務，並全力協助和配合警方的調查工作，並強烈譴責公然挑戰法律的違法暴力行為。警方國安處早前拘捕五男四女，均為「光城者」成員，包括六名中學生、浸大職員、中學職員及出租車司機，他們涉嫌策劃在公共設施放置爆炸品，包括海底隧道、鐵路及法庭。被捕三名十五至十九歲的中學生，早前被控干犯《港區國安法》，以及《刑事罪行條例》中的「串謀恐怖活動罪」，案件押後至九月一日再訊，法官拒絕三人保釋；其餘六人則獲准保釋候查。