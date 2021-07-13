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逾160區議員辭職 林鄭：觸犯宣誓要求心中有數

2021-07-13 列印
逾160區議員辭職 林鄭：觸犯宣誓要求心中有數
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　　政府將要求全港區議員宣誓效忠香港特區，近日有逾一百六十名民主派區議員相繼辭職。行政長官林鄭月娥表示，相信有關區議員已了解其過去行為已觸犯宣誓要求的「負面清單」，因此心中有數，先行辭職。

　　林鄭表示，許多區議員近日辭職，相信是了解其過去行為已觸犯宣誓要求的「負面清單」，因此心中有數，先行辭職。她又指，非常支持在地區層面吸納市民意見，形容過去與區議會合作愉快，今屆區議會卻極端政治化，利用區議會作平台，反對內地，侮辱政府官員，對此感到可惜。林鄭強調，愛國屬天經地義，而推動國民身份應潛移默化，因此要強化中國歷史教育，而地理、經濟等科目，亦可納入改革開放等議題。



　　全國人大常委譚耀宗透露，政府不打算就區議會空缺進行補選，但認為當局已考慮日後區議會的運作等問題。

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