效忠澳門《基本法》 選管會：七準則界定

澳門有六組共二十名參加立法會直選的參選人，因涉及有事實不擁護澳門《基本法》或不效忠澳門特區，被取消參選的資格。選管會昨天舉行記者會，指參選人除了要簽署擁護和效忠聲明，也會根據七項準則，界定參選人是否擁護澳門《基本法》或效忠澳門特區的參選標準。有關標準包括會審查參選人，有沒有做過或發表過言論，組織、參與或意圖推翻由憲法及《基本法》確立的制度；危害國家統一領土完整；勾結外國或境外勢力包括參加過境外反華勢力組織安排的反中亂澳培訓活動；又或曾惡意攻擊、抹黑、詆毀中華人民共和國和澳門特區；或惡意攻擊抹黑全國人大及人大常委會通過的立法、解釋或表決；或曾違反《維護國家安全法》的規定，對以上六項行為，有任何方式的實質支持、協助或提供便利，也會被取消參選資格。