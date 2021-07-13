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俄羅斯列甚高風險區 周五起抵港客須強檢21日

2021-07-13 列印
■周五起所有從俄羅斯抵港人士，須前往指定檢疫酒店強制檢疫二十一天。
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　　本地疫情漸趨穩定，衞生防護中心昨公佈，截至昨日沒有錄得新增新冠肺炎確診個案，是相隔二十四日再次「零確診」。港府因應近期俄羅斯疫情持續反彈，宣佈周五起收緊從俄羅斯到港人士的檢疫要求。

　　政府昨公佈，鑑於近期俄羅斯疫情持續反彈，以及有多宗涉及從俄羅斯抵港人士經檢測後發現帶有L452R變異病毒株的輸入個案，將俄羅斯指明為甚高風險A2組指明地區，周五起開始生效。屆時所有從俄羅斯抵港人士，無論有否完成疫苗接種，登機時需持有七十二小時內的病毒陰性結果證明，以及在香港指定檢疫酒店預訂房間二十一晚的確認書。抵港後須前往指定檢疫酒店強制檢疫二十一天，檢疫期間接受四次檢測，其後再自我監察七天，以及於抵港第二十六天到社區檢測中心接受強制檢測。



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