  • 2021年7月13日 星期二
  • 33º
  • 61%
熱門： 大埔劏房命案港大七一刺警肥媽打針優惠

日報新聞 > 港聞

林鄭：已向中央提通關報告

2021-07-13 列印
　　本地疫情漸趨穩定，特首林鄭月娥昨指已向中央提交通關報告，希望能爭取逐步有序地開放，計劃先按配額通關，讓商務經濟或有切身需要的市民先通關，又呼籲市民踴躍接種，「畀多啲子彈同力量」，讓她向中央爭取恢復與內地人員往來，她強調不會採取「與病毒共存」的態度。

　　旅遊界立法會議員姚思榮估計，將內地、澳門和香港三地綑綁通關的可能性大，目前內地和澳門已經通關，主要憂慮香港目前零星個案，但指今次進度較以往快。他指若香港清零才可通關相對較難，認為建立熔斷機制比較可行和務實。香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良表示，由於未有實際通關的時間表，旅行社未可做的準備工作，但上半年已有六、七十間旅行社結業，呼籲政府再給予支持。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd