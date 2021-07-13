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日報新聞 > 港聞

美股中段升56點

2021-07-13 列印
　　市場觀望多間美企業績，美股反覆，杜指中段報三四九二六點，升五十六點；納指則報一四七一一點，升九點。滙控美國預託證券價格見四十四點五七港元，升零點六七港元；騰訊則見五百三十點零二港元，跌四點四八港元。

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