  • 2021年7月13日 星期二
  • 33º
  • 61%
熱門： 大埔劏房命案港大七一刺警肥媽打針優惠

日報新聞 > 港聞

公私營機構六萬臨時工 吸納近三萬人

2021-07-13 列印
公私營機構六萬臨時工 吸納近三萬人
Previous Next

　　政府因應疫情，早前先後兩度共撥款一百三十二億元，在公私營機構創造共六萬個有時限職位。經過兩輪計劃，至今已創造約五萬個職位，有超過二萬九千人入職。公務員事務局局長聶德權指出，由於畢業生及年輕人缺乏工作經驗，較難獲工作機會，因此在首輪計劃中的約三萬個職位，其中一萬個職位是為應屆畢業生而設。

　　聶德權昨在立法會一個委員會指出，政府會爭取在今年內安排餘下的職位入職。九成有時限的職位，為期六個月至十二個月，而如果首輪計劃的職位受歡迎，會在第二輪繼續。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd