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Delta變種病毒載量 較原始高千倍

2021-07-13 列印
　　在印度最先被發現的Delta變種病毒肆虐多國。日前廣東疾控中心有研究發現，指Delta變種病毒感染速度快逾兩倍，且病毒的載量比原始病毒高一千倍。

　　據外媒報道，中國廣東省疾病預防控制中心日前在病毒基因分析論壇發佈研究報告，指在五至六月廣州爆發Delta變種病毒的本土案例中，針對六十二名患者進行分析，也與去年初感染病毒的患者進行比對，發現Delta變種病毒會在患者的呼吸道內快速複製增生，病毒載量比感染原始病毒患者高一千倍；傳染速度較原始病毒快百分之二百二十五，可短時間內具傳染力。



　　另外，台積電、鴻海暨永齡基金會宣佈購得一千萬劑復必泰疫苗，將捐予台灣作防疫之用，鴻海集團創辦人郭台銘指內地未有干涉採購。

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