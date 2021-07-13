Delta變種病毒載量 較原始高千倍

據外媒報道，中國廣東省疾病預防控制中心日前在病毒基因分析論壇發佈研究報告，指在五至六月廣州爆發Delta變種病毒的本土案例中，針對六十二名患者進行分析，也與去年初感染病毒的患者進行比對，發現Delta變種病毒會在患者的呼吸道內快速複製增生，病毒載量比感染原始病毒患者高一千倍；傳染速度較原始病毒快百分之二百二十五，可短時間內具傳染力。
另外，台積電、鴻海暨永齡基金會宣佈購得一千萬劑復必泰疫苗，將捐予台灣作防疫之用，鴻海集團創辦人郭台銘指內地未有干涉採購。
大埔劏房發生情殺案，一名四十二歲女子與兩名女兒慘死亂刀之下，其同居男友被捕。消息稱，女死者為新移民，育有兩名不同姓氏的女兒，與一名地盤男工同居。女方疑有債務問題，男方替其償還後，平日還要照顧兩名非親生...
2021-07-13
內地加強監管科技行業，路透社引述知情人士透露，中國反壟斷監管機構準備要求騰訊的音樂流媒體業務放棄獨家音樂版權。同時因騰訊早前併購競爭對手酷狗和酷我，未依法上報審批，處以最高罰款五十萬元人民幣（約五十九...
2021-07-13
近年懷舊遊戲成趨勢，亦帶動舊時的遊戲機與卡匣市場，懷舊遊戲產品在拍賣會的成交價更水漲船高。 上周末一個未開封的日本任天堂經典電子遊戲「孖寶兄弟64」卡帶，以一百五十六萬美元（約一千二百萬港元）拍賣價成...
2021-07-13
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，世紀21奇豐分行經理袁麗詩表示，沙田第一城32座低層D室，面積327方呎，兩房間隔，望園景，原叫價580萬，議價後以535萬獲用家承接，呎價16361元，屬市價水平。據了解，原業主於96年4月以145萬購入，帳面獲利390萬，升值2.7倍。 第一城兩房535萬沽 中原副分區營業經理杜文俊表示，沙田河畔花園B座中層6室，面積269方呎，兩房間隔，議價後以488萬易手，呎價約18141元。原業主於18年以420萬購入，帳面獲利約68萬離場，升值約16.2%。 美聯高級區域營業董事吳志輝表示，荔枝角美孚新邨四期百老匯街69號中層C室...
2021-07-13
踏入美國企業業績期，本周多間藍籌包括高盛、摩根大通、美國銀行等會公佈業績，市場觀望成績，美股反覆，杜指昨晚開市下跌，但迅即回升，一度見35014點高位；納指則跌10點報14691點；標指升7點報437...
2021-07-13
意大利周日歐洲國家盃決賽克服作客和甫開賽兩分鐘即失守的劣勢，法定時間和百二分鐘逼和英格蘭1:1，互射十二碼險勝3:2捧盃。一對合共七十歲的老中堅基亞連尼和邦路斯居功至偉，兩人賽後激情擁抱上演球場版《大叔的愛》，而這齣好戲的導演、教練文仙尼，也在場邊與份屬好友的團長維埃里及助教林巴度，一圓國家隊捧盃夢。 全場六萬七千名觀眾有八成六是英格蘭球迷，意軍全場被喝倒采，還在兩分鐘被三獅左閘勞基梳爾先開紀錄。不過，身經百戰的三十六歲中堅基亞連尼和三十四歲拍檔邦路斯隨即指揮隊友沉着應戰，領軍慢慢搶回控制權，邦路斯換邊後挺身而出門前補射破網扳平，成為歐國盃決賽最老士哥球員，基亞連尼又在補時...
2021-07-13
近年社交媒體中的「開live」十分流行，不少明星、藝人、名人等等都會透過開live與支持者有所互動。過往主持人只可以透過觀眾文字上的留言回答問題。而影音串流平台17LIVE推出新功能「派對Group ...
2021-07-09
28位入圍港姐佳麗首個考驗《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》，大會安排佳麗分成四隊，由師姐曹敏莉、向海嵐、朱晨麗及何依婷等以師姐身分領軍，一連十日接受連串考驗。大會統...
2021-07-13
歐國盃決賽，意大利對英國，兩國球迷熱情投入，在街上觀看直播，氣氛熱鬧似嘉年華。從電視新聞片段所見，兩國球迷多不戴口罩，相信港人見之色變。不管意大利如何放寬社交限制措施，也不管英國的接種疫苗率高企，全球正面對變種病毒威脅，即使打了兩針也不「穩陣」，港人不用羨慕意英兩國人們如此自由自在，反而要加倍努力，推高接種率自保。 隨著歐洲多國深化疫苗接種計劃，多國採取「與病毒共存」政策，簡單而言，即使感染個案反彈，但死亡率不高，視疫情風險已下降，故放寬各防疫措施，包括調低限聚規管、開始通關，以求經濟早日恢復。相比起歐洲諸國，香港疫情更為穩定，但特首林鄭月娥強調，本地疫情放緩，來得不容易，...
2021-07-13
郭能與香港馬會的合約，將在明晚谷中煞科戰後屆滿，郭能表示會在周四晚上即乘坐夜機返回英國，好趁英國在下周一開始全面放寬所有防疫和社交距離措施，有可能抵埗後只須隔離幾日，即可以與妻兒團聚。 郭能又謂期望能夠趕及在本月二十七日起一連五日的光榮古活賽期中，有份參戰。 馬場浮世繪
2021-07-13