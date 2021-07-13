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新一期綠置居十月揀樓

2021-07-13 列印
　　房屋委員會昨日舉行公開例會。房屋署署長王天予表示，新一期綠置居的選樓程序預計可於十月展開。她又指，暫時難以全面重推租置計劃。

  王天予表示，正在發售的「居屋2020」提供約七千個單位，截至上周五已售出近三千個單位，當中一千零六十六個單位為綠表人士購買。



暫難重推租置計劃

  另外，房委會至今已推售共約七千一百個新建的綠置居單位。而「綠置居2020／21」即將發售的啟鑽苑約二千一百個單位，及約八百個「租者置其屋計劃」回收單位，選樓程序預計可於十月展開。

　　她又指，目前公屋供應嚴重不足，全面重推租置計劃會進一步減少可供編配的公屋單位數目，令公屋申請者的輪候時間更加惡化，署方暫時難以全面重推計劃。

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