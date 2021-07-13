﻿眼睛累了 是時間補充營養

可是看電子屏幕過久或過頻後，很多人都會覺得眼睛痠累，甚至有人出現眼睛疼痛。或是年齡漸長更會造成的視力減退，夜間識別有困難，定睛要看清楚東西時覺得頭痛等情況。如果出現這些「信號」，便是眼睛需要補充營養！
藍莓是眾所週知的養眼良品，可是要知道，不同產地出產的藍莓效果也是有差別！北歐藍莓又稱為北歐越橘，是一種矮小的野生灌木，果實並不大，果實內在色澤鮮艷的紫色，富含花青素。花青素促進眼睛內部微血管循環，並能預防自由基對眼睛的傷害。
葉黃素是另一種可以直接營養到眼底的成分。它可以增加黃斑色素密度，抵禦手機藍光損傷，促進視網膜細胞中視紫質（Rhodopsin）的再生。
NEW NORDIC的藍莓清目片選用的是優質的北歐藍莓，乾燥萃取，極好地保留了草本的功效。這款已經上市20年的護眼片，是歐洲第一個選用草本萃取葉黃素的產品。另外添加的小米草和維生素A更讓視力有改善的明顯效果。
藍莓清目片在NEW NORDIC官網www.newnordic.hk有售，平常價是港幣$268，現在買兩盒有八八折優惠。瑞典工廠最新生產的批次剛抵香港，愛護視力的朋友一定不要錯過機會。
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