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吳國際讓培訓醫生做高難手術　威院：配合醫管局跟進

2021-07-13 列印
吳國際讓培訓醫生做高難手術　威院：配合醫管局跟進
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　　中大醫學院外科學系教授、威爾斯親王醫院肝膽胰外科主管吳國際（見圖），在上月為一名病人進行胰十二指腸切除手術時，讓一名正接受第一年外科專科培訓的醫生，負責膽管迴腸脗合程序。中大醫學院表示，至今未有接獲相關投訴，強調會嚴正處理，一定以病人利益為首要考慮，全力配合醫管局跟進工作。

　　據了解，事件涉及一名女醫生，該病人已於上周五出院，留院期間情況穩定。威院指該名醫生是在吳國際監督下進行膽管迴腸脗合程序，手術期間有顧問醫生及副顧問醫生在場，病人術後因其他傷口縫合處出現滲漏，一度留醫。院方指將成立專責小組檢視肝膽胰外科醫生手術培訓安排，以確保受訓醫生進行的手術難度與專業水平相稱。



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