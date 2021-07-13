意大利周日歐洲國家盃決賽克服作客和甫開賽兩分鐘即失守的劣勢，法定時間和百二分鐘逼和英格蘭1:1，互射十二碼險勝3:2捧盃。一對合共七十歲的老中堅基亞連尼和邦路斯居功至偉，兩人賽後激情擁抱上演球場版《大叔的愛》，而這齣好戲的導演、教練文仙尼，也在場邊與份屬好友的團長維埃里及助教林巴度，一圓國家隊捧盃夢。 全場六萬七千名觀眾有八成六是英格蘭球迷，意軍全場被喝倒采，還在兩分鐘被三獅左閘勞基梳爾先開紀錄。不過，身經百戰的三十六歲中堅基亞連尼和三十四歲拍檔邦路斯隨即指揮隊友沉着應戰，領軍慢慢搶回控制權，邦路斯換邊後挺身而出門前補射破網扳平，成為歐國盃決賽最老士哥球員，基亞連尼又在補時...

2021-07-13