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逾513萬人網上申領消費券

2021-07-13 列印
逾513萬人網上申領消費券
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　　政府昨日表示，截至昨午六時，共有五百一十三萬五千五百零五名市民經電子消費券計劃網站，進入登記平台遞交電子登記，並接獲四萬六千三百一十三份書面登記表格，即消費券計劃總登記人數達五百一十八萬一千八百一十八人。

　　消費券計劃於本月四日起接受網上登記，計劃的登記截止日期為今年八月十四日。當局表示，完成電子登記的市民會在一星期後收到有關登記結果的短訊通知，遞交書面登記表格的市民則會於兩星期後收到通知。



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