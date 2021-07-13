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﻿「區區有愛大行動」啟動 蔡加讚：推動青年更關心社會﻿

2021-07-13 列印
■香港義工聯盟主席譚錦球、香港各界扶貧促進會召集人兼會長蔡加讚與一眾主禮嘉賓，包括政務司司長李家超、中聯辦副主任何靖、民政事務局局長徐英偉、勞工及褔利局副局長何啟明、中聯辦港島工作部部長薛惠君、九龍工作部部長郭亨斌、新界工作部部長李薊怡、中聯辦協調部副部長張強、中聯辦社聯部副部長黎寶忠，為紓困行動掀開序幕。
■香港各界扶貧促進會召集人兼會長蔡加讚向現場學生派發福袋。
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　　「香港各界扶貧促進會」今年特別成立的「香港各界扶弱基金會」，聯同「香港義工聯盟社會事務基金」舉辦「2021全港義工服務日——區區有愛大行動」，因應疫情為香港基層帶來沉重經濟壓力，為基層家庭及學生提供切身的紓困方案。是次活動將在十個較多基層家庭及低收入人士集中的地區，向一千名合資格人士派發為期兩個月的每日飯餐及一萬包愛心米，以及向八所學校的基層學生送上開學物資。 

        談及新成立的基金會發展，香港各界扶貧促進會召集人兼會長蔡加讚表示，基金會未來會致力推動本地扶貧，將會率先捐出一千萬援助基金，以供不同社福機構申請，希望可以惠及更多社會基層人士，「基金會亦組織以青年為核心的扶貧隊伍，通過加強向青少年推廣義務工作，提供機會予他們參與社區服務，讓他們更關心社會。」





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