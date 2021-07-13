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洗衣店乾衣機彈開門起火

2021-07-13 列印
　　旺角弼街46號金輪大廈商場內一間二十四小時自助洗衣店，昨日凌晨一時許發生火警，火光熊熊，冒出濃煙。警方及消防到場，消防開喉將火救熄，事件中無人受傷，亦毋須疏散。消防及警員在場調查起火原因，相信是洗衣店內一部洗衣機機件故障引致火警，起因無可疑。

　　從網上流傳影片可見，事發時一名男顧客在上址洗衣後使用乾衣機，他坐着等候時，乾衣機門突然彈開並起火，火勢猛烈，彈出大量衣物碎屑，男事主一時不知所措，在店內徘徊，一度取來滅火筒欲救火及「救衫」不果。消防接報到場將火救熄。事發後，男事主檢走未被燒毀的衣物；亦有商場商戶趕返現場清理積水。



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