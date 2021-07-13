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中環街頭爭執八人混戰

2021-07-13 列印
中環街頭爭執八人混戰
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　　中環街頭出現打鬥事件，事發在昨凌晨四時許，在中環畢打街與皇后大道中交界，有八人疑因爭執發生口角，隨後大打出手，其間一名黑衣男子將一名白衣女子摔倒在地，用腳踐踏；同時掌摑另一名男子，場面混亂。事件中有三人受傷送院，警方暫列作「襲擊致造成實際身體傷害」案處理。

        網上流傳一段長約一分鐘的短片，可見數名男女突然在紅綠燈前大打出手。一名黑衣男子不但用手推開其他人，更將一名身穿白衣的女子摔在地上，並用腳踩踏。其後，黑衣男子脫去上衣，掌摑另一名男子。部份人曾上前企圖制止黑衣男子，但先後被他推倒在地。



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