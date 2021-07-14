免費進場 部份簽名限量版半價 書展今開鑼 打針書迷着數多

去年書展受疫情影響而停辦，今日捲土重來。貿發局為鼓勵接種新冠疫苗，書迷只要打了一針，即可免費入場，名額三萬五千個。參展書商亦谷針，三聯、中華及商務等攤位，消費滿一百元即送一本書，甚至可以半價購買有作家簽名的限量版本。本報記者灣仔會展中心書展今天揭幕，展期一連七日，貿發局給至少打了一針的書迷優惠，送出三萬五千個免費入場名額，先到先得。市民在中午十二時前入場，出示接種證明便可免費進場，成人省回二十五元。首兩天展期免費名額各一萬個，之後五天各三千個。設人數限制 過多人須輪候進場貿發局副總裁周啟良（圖）指，為了疏導人流，入場人數限制為場地容量的八成半。他鼓勵市民在網上或便利店購買門票，成人二十五元，小學生或身高一點二十二米以下兒童十元，三歲以下及六十五歲以上則免費入場。未預先購票者須使用八達通入場，以減少購票過程接觸的傳播風險。入場者須量度體溫，以及使用安心出行、電子或紙筆方式登記進入。參展商較去年預計多為減少人流聚集，貿發局會額外安排會議廳，供市民在高峰期輪候，又推出「上午進場票」、「晚間進場票」，以優惠價十元入場。在十四或十五日以正價購買書展門票者，可憑現場派發的再進場優惠券，於十六至十九日晚上七時後免費進場一次。今年書展共有七百六十三間參展商，比去年原定多百分之三，雖然有旅遊限制及隔離措施，但仍有內地、英國等地的出版社或機構參展。為響應政府鼓勵市民接種疫苗，有超過六十個參展商為打了針的市民提供優惠，其中三聯、中華及萬里等，若購物折實滿一百元，即獲贈指定圖書，而商務推出半價優惠購買指定作者簽名本，每本限十份，換完即止。周啟良指，今年書展的工作人員，須於十四日前完成兩劑疫苗，或持十四日內的陰性檢測證明。參展商之一、次文化堂社長彭志銘表示，今年所有參展商的工作人員均需實名登記，並提供陰性檢測結果，而會場內不准飲食，故要安排工作人員到特定地點食飯，飯盒亦須透過主辦單位預訂。