WWF公佈最新《海鮮選擇指引》 波士頓龍蝦首列「避食」紅色級別

香港是亞洲人均海鮮消耗第二高之地，不少港人尤愛吃龍蝦。世界自然基金會（WWF）香港分會公佈最新《海鮮選擇指引》，西餐美饌之一的波士頓龍蝦首次被納入避免食用的紅色級別。基金會解釋，波士頓龍蝦未有絕種危機，但漁民捕撈時，危害到「極度瀕危」的北大西洋露脊鯨，令露脊鯨受嚴重威脅，故建議市民轉食西澳洲的龍蝦。漁民捕撈威脅「極危」露脊鯨新修訂的《海鮮選擇指引》中加入多種港人較常食的海鮮，本地西餐廳常見的波士頓龍蝦被列入「紅色—避免」類別，與鯊魚、藍鰭吞拿及鰻魚同級。世界自然基金會香港分會海洋保育主任王希允解釋，波士頓龍蝦未有絕種威脅，但捕撈地與「極度瀕危」的北大西洋露脊鯨的棲息地重疊，令露脊鯨受到嚴重威脅，包括誤捕及捕撈器具纏繞，建議消費者改食屬綠色級別的西澳洲龍蝦。另外，亮起紅燈的海產，包括港人常食用的紅衫魚、馬頭及大眼雞，原因分別涉飼料來源不清晰，以及與數目下降有關。對於基金會呼籲停食波士頓龍蝦，改食西澳洲龍蝦，食經專欄作家劉晉認為，西澳洲龍蝦肉質彈牙，味道濃郁甜美，價錢三百六十元一斤，比波士頓龍蝦貴一倍，料較少人會改食。基金會亦發現，海鮮產品包裝上的資料不足，認為業界有責任在包裝上提供更透明全面的資訊，包括列明海鮮品種、來源地以及生產方式，供應商亦可加入建議食用的類別，而消費者在選購時應仔細查閱資料，並根據指引購買環保海鮮。對於多種港人慣常食用的魚類亮起紅燈，香港漁業聯盟主席助理姜紹輝估計，魚販應不太依從指引而減少捕撈，但觀察指紅衫魚的數量雖有些微下降，但變化不太大，他亦預計市民不會因此不食用。