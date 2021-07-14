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包裝食品代糖普遍 日常攝入量或低估

2021-07-14 列印
　　港大審核本約兩萬種預先包裝食品中的代糖使用情況，發現含有代糖的產品類型，除了在口香膠等外，有百分之十五至二十的薯片等亦至少含有一種甜味劑，比由食物安全中心等監管機構評估種類多。

　　團隊表示，由於代糖的使用變得愈來愈普遍，涉及的食品類型亦已超出低熱量或減肥產品的範圍，顯示現今的風險評估模型或低估市民的攝入量，可能造成公共衞生問題。



　　團隊建議，政府應更好地對消費者進行標籤閱讀教育，以幫助消費者作出明智的選擇，消費者應加緊留意產品成份表上的代糖的名稱或E代碼，以自行識別這些隱藏的代糖。

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