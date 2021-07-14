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分階段禁塑膠餐具 業界關心替代品成本

2021-07-14 列印
　　政府正進行分階段禁用塑膠餐具的公眾諮詢，目標約於二○二五年實施。環境局長黃錦星向立法會表示，社會對分段階禁用塑膠餐具的建議，持正面及積極反應，飲食業界就主要關心禁用後會否有足夠的替代品，以及相關的費用。他指出，由於歐盟及內地都會陸續推行同樣措施，相信日後替代餐具的供應會增加，價格亦會下降，舉例指膠飲管現時亦有金屬、紙類版本。

目標2025實施



　　黃錦星指出，對是否資助業界持開放態度，會參考外地做法，又指目前歐洲、內地及台灣都以推動市場轉化，提供替代為主。被問及出席飯局會如何處理費用問題，他指情況各有不同，有時可能要禮尚往來，會以平常心處理，又指自己會主張惜食，不必過多點菜。

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