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日報新聞 > 港聞

美股中段跌57點

2021-07-14 列印
　　投資者擔心美國或會提前加息，美國周二股市早段反覆，杜指中段報三四九三八點，跌五十七點；納指則報一四七七八點，升四十六點。紐約期金報每盎司一千八百一十三點五美元，升七點六美元；紐約期油則報每桶七十四點二美元，升零點一美元。



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