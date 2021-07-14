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田北辰：內地最擔心港機場缺口

2021-07-14 列印
■田北辰昨指出，機場是內地最擔心的缺口。 資料圖片
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　　特首林鄭月娥日前指已向中央提交報告，希望可以逐步有序恢復通關。實政圓桌立法會議員田北辰昨指出，據他理解，廣東省衛生當局關注本港疫苗接種率外，機場是內地最擔心的缺口。

　　田北辰表示，內地對所有來自高風險地區的人士，都要求接受檢疫及要求驗抗體，但香港沒有要求抵港人士，要檢疫並接受抗體測試後才能進入社區。他又認為，特區政府不應與不以「清零」為目標的地區，討論建立旅遊氣泡。



　　另外，批發及零售界立法會議員邵家輝認為，兩類最需要通關的人士，可能是在內地有親友要團聚，及做生意的人，建議對這兩類人士每日提供各二千個配額，由廣東省開始作試點。使用配額的人必須要接種兩針疫苗滿十四日，並且要接受過抗體測試，才可讓他們在兩地來往。

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